Насельник Киево-Печерской лавры: Киев сменит наместника на «предателя», не выселяя монахов

Киев, , 00:08 — REGNUM Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), это не что иное как попытка заменить наместника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на назначенного раскольниками перебежчика для того, чтобы монахи остались на месте. Своё мнение по ситуации высказал РИА Новости один из насельников лавры.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Верующий считает, что для киевских властей было главным убрать митрополита Павла из лавры. В их интересах дать нового наместника, чтобы монахи остались на месте и продолжали «пахать».

«Это же огромная территория и огромный труд. Если монахи уйдут, у раскольнической ПЦУ вообще нет монахов. Ну, 200 человек на всю «церковь». В лавре же в одной только 200 человек живёт и даже больше. Они хотят, чтобы монахи остались», — пояснил насельник и добавил, что именно для этого была вся история с обысками и обвинениями митрополита, его арест вдали от лавры с запретом посещать богослужения в монастыре.

«Будет новый наместник, назначенный ПЦУ. Предатель Авраамий, который всего четыре года в лавре. Владыка ему очень доверял, он был женатым священником. Потом развелся. И сейчас он целый наместник. И у него звездная болезнь от карьерного роста», — считает церковный служащий.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению суда Павел будет отбывать домашний арест 60 суток вдали от монастыря, по месту жительства — в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области с электронным браслетом.

Митрополит сказал, что решение киевского суда о его домашнем аресте является политическим заказом.