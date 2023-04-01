Трабзон, Турция, 2 апреля, 2023, 00:01 — ИА Регнум. После девятилетнего перерыва между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется запуск паромного сообщения. Об этом 1 апреля сообщила газета Yeni Akit со ссылкой на главу торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркута Челеби.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром

По словам чиновника, подписание соглашения по запуску паромного сообщения намечено на 6 апреля.

«На линии Сочи — Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить 200 автомобилей, шесть автобусов, 12 контейнеров. Рейсы начнутся 1 мая, ворота в Россию будут открыты», — говорится в статье.

При этом количество паромов на маршруте Челеби не уточнил.

Паромы по маршруту Сочи — Трабзон курсировали с 1992 по 2014 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года стало известно, что морской терминал на юге России начнёт принимать крупные паромы из Турции, которые способны перевозить за один рейс около 100 грузовых фур.