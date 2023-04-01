Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 1 апреля в шутку объявил о вхождении Украины в состав Евросоюза

Рига, , 23:45 — REGNUM Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в первоапрельской шутке поздравил Украину с вхождением в состав Европейского союза. Об этом сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.

Эдгар Ринкевич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС», — написал Ринкевич в Twitter.

Правда его шутку украинцы не оценили и министру пришлось извиниться за «неприемлемую» первоапрельскую шутку, а потом удалить пост.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Украине позволят вступить в Евросоюз в 2024 году.

Усилия украинских властей, добивающихся принятия страны в ЕС, он назвал «домашней работой», которая делается «гораздо быстрее, чем некоторые ожидали».