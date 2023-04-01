Глава МИД Латвии 1 апреля зло пошутил над Украиной
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 1 апреля в шутку объявил о вхождении Украины в состав Евросоюза
Рига, 1 апреля, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в первоапрельской шутке поздравил Украину с вхождением в состав Европейского союза. Об этом сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.
«Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС», — написал Ринкевич в Twitter.
Правда его шутку украинцы не оценили и министру пришлось извиниться за «неприемлемую» первоапрельскую шутку, а потом удалить пост.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Украине позволят вступить в Евросоюз в 2024 году.
Усилия украинских властей, добивающихся принятия страны в ЕС, он назвал «домашней работой», которая делается «гораздо быстрее, чем некоторые ожидали».