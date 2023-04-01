Тель-Авив, Израиль, 1 апреля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Стихийные акции протестов снова проходят в Израиле. В Тель-Авиве для разгона участников митингов полиция применила водомёты, сообщило 1 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По всей стране участие в протестах принимают десятки тысяч граждан. Люди недовольны судебной реформой правительства Биньямина Нетаньяху.

Организаторы митингов утверждают, что в крупных городах страны протестуют порядка 450 тысяч человек, из них в Тель-Авиве около 230 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта на акцию протеста против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства собрались порядка 80 тысяч человек. В руках они держали израильские флаги, выкрикивали лозунги в поддержку демократии. Многотысячные протесты проходят в стране на протяжении нескольких месяцев.