Новый выпуск шоу «Что было дальше?» с Хасбиком набрал более 12 млн просмотров за 8 часов

Москва, , 23:26 — REGNUM Новый выпуск юмористического онлайн-шоу «Что было дальше?» за восемь часов посмотрели более 12 млн зрителей. Сюжет вышел в эфир утром 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Хасбулла Магомедов (Хасбик) Скриншот с YouTube

К 18 часам количество просмотров перевалило за 12 млн. Гостями самого популярного интернет-шоу Рунета стали дагестанский блогер 22-летний Хасбулла Магомедов (известный благодаря карликовости и вирусным роликам в Рунете Хасбик) и комик Богдан Лисевский (резидент «Камеди Клаб»).

Сюжет в том, что пятеро комиков приглашают в студию известного человека и слушают историю из его жизни. А в конце угадывают, чем она закончилась.

Отмечается, что аналогов такого шоу нет.

Резидентами шоу являются комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Предыдущий выпуск был в январе 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежский стендап-комик Руслан Белый, покинувший страну, публично высказался против проведения российской военной спецоперации на Украине.