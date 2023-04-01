Москва, 1 апреля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Новый выпуск юмористического онлайн-шоу «Что было дальше?» за восемь часов посмотрели более 12 млн зрителей. Сюжет вышел в эфир утром 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот с YouTube Хасбулла Магомедов (Хасбик)

К 18 часам количество просмотров перевалило за 12 млн. Гостями самого популярного интернет-шоу Рунета стали дагестанский блогер 22-летний Хасбулла Магомедов (известный благодаря карликовости и вирусным роликам в Рунете Хасбик) и комик Богдан Лисевский (резидент «Камеди Клаб»).

Сюжет в том, что пятеро комиков приглашают в студию известного человека и слушают историю из его жизни. А в конце угадывают, чем она закончилась.

Отмечается, что аналогов такого шоу нет. Выпуск с участием Хасбика стал первым после перерыва.

Резидентами шоу являются комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Предыдущий выпуск был в январе 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежский стендап-комик Руслан Белый, покинувший страну, публично высказался против проведения российской военной спецоперации на Украине.

В декабре 2022 года компания VK объявила о подписании договора о приобретении 51% долей ООО «Медиум Кволити Продакшн», который занимается в том числе производством шоу «Что было дальше?», «Big Russian Boss Show», Roast Battle, «Блиц-крик».