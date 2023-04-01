В Пензе взяли под арест женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына
Пенза, 1 апреля 2023, 22:58 — REGNUM В Пензе суд взял под стражу иностранку за умышленное убийство семимесячного сына в инфекционной больнице города. Об этом сообщили в СУ СКР по Пензенской области.
Установлено, что вечером 30 января 24-летняя женщина находилась в больнице на лечении с сыном. Когда ребёнок спал, она умышленно закрыла ему рукой рот и нос, в результате чего мальчик скончался от удушья.
Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для неё находящегося в беспомощном состоянии. Суд заключил подозреваемую под стражу.
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — пояснили следователи.
Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области жительницу города Кстово обвинили в покушении на убийство своей семимесячной внучки. Она выбросила ребёнка с балкона.