В Пензе арестовали иностранку по обвинению в убийстве в больнице семимесячного сына

Пенза, , 22:58 — REGNUM В Пензе суд взял под стражу иностранку за умышленное убийство семимесячного сына в инфекционной больнице города. Об этом сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

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Установлено, что вечером 30 января 24-летняя женщина находилась в больнице на лечении с сыном. Когда ребёнок спал, она умышленно закрыла ему рукой рот и нос, в результате чего мальчик скончался от удушья.

Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для неё находящегося в беспомощном состоянии. Суд заключил подозреваемую под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — пояснили следователи.

Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области жительницу города Кстово обвинили в покушении на убийство своей семимесячной внучки. Она выбросила ребёнка с балкона.