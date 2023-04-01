«РВ»: ВСУ начали применять американский аналог системы разминирования M58 MICLIC

Киев, , 22:51 — REGNUM Украинская армия начала применять спецтехнику для проделывания проходов в минных полях американского производства. Об этом 1 апреля сообщил Telegram-канал военкоров «Русской весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Система M58 MICLIC является аналогом советской установки УР-77 «Метеорит». Принцип её действия заключается в запуске твердотопливной ракеты, которая подаёт на минное поле снаряженный взрывчаткой гибкий шланг. После его подрыва детонируют установленные мины и появляется проход для техники и личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов считает, что в ближайшие месяцы западные союзники Киева начнут продумывать план окончания украинского конфликта. По мнению эксперта, новые поставки вооружения не переломят ход СВО, активность накачки ВСУ оружием завершится.