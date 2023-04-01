Киев, 1 апреля, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Украинская армия начала применять спецтехнику для проделывания проходов в минных полях американского производства. Об этом 1 апреля сообщил Telegram-канал военкоров «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Система M58 MICLIC является аналогом советской установки УР-77 «Метеорит». Принцип её действия заключается в запуске твердотопливной ракеты, которая подаёт на минное поле снаряженный взрывчаткой гибкий шланг. После его подрыва детонируют установленные мины и появляется проход для техники и личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов считает, что в ближайшие месяцы западные союзники Киева начнут продумывать план окончания украинского конфликта. По мнению эксперта, новые поставки вооружения не переломят ход СВО, активность накачки ВСУ оружием завершится.