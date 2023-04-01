Ереван, 1 апреля, 2023, 22:43 — ИА Регнум. В Армении признали конституционность присоединения к Римскому статуту через неделю после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ереван настаивает, что хочет признать юрисдикцию суда из-за «агрессии» Азербайджана. Об этом заявил в интервью «Арменпресс» вице-спикер национального собрания республики Акоп Аршакян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Политик отметил, что Армения прислушалась к опасениям России из-за планов Еревана ратифицировать Римский статут и способна действовать, не нанося ущерб стратегическим отношениям двух стран.

Аршакян сказал, что правительство Армении одобрило законопроект о ратификации Римского статута ещё в декабре, а в январе обратилось за получением отзыва в Конституционный суд. Планы признать юрисдикцию МУС связаны со стремлением Еревана привлечь к ответственности Азербайджан за «агрессию» в отношении Армении.

Аршакян отметил, что в декабре 2022 года правительство Армении не могло предугадать решений МУС, которые будут приняты в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва рассчитывает, что ситуация вокруг присоединения Армении к Римскому статуту МУС будет урегулирована в союзническом ключе. Об этом 30 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва считает неприемлемым намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда.