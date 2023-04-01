Москва, 1 апреля, 2023, 22:29 — ИА Регнум. В зоне спецоперации во второй половине апреля появятся российские танки «Чёрный орёл», которые по характеристикам значительно превосходят западную технику, сообщается 1 апреля в Telegram-канале «Танкисты СВО».

Военная техника ВС России. Министерство обороны России

Первый образец танка был представлен в 1997 году. Он представлял собой модифицированную ходовую часть основного танка Т-80У с установленной на ней башней новой конструкции. Впоследствии 125-мм пушку заменили на 152 мм.

Танк при боевой массе в 48 тонн оснащён газотурбинным двигателем мощностью более 1500 лошадиных сил. Удельная мощность «Чёрного орла» превышает 30 л. с./т., а западные танки третьего поколения имеют лишь 20-25 л. с./т.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов за счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда. Речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения.