Бывший американский разведчик Риттер объяснил, почему Зеленский не сдаёт Артёмовск

Киев, , 22:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уведомлён о том, что следствием поражения украинских военных в Артёмовске станет отступление из Донбасса и Запорожья. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

Именно поэтому украинский лидер так упорен в своей позиции о необходимости отстаивать Артёмовск, считает экс-разведчик. Фактически сдача города обрушит оборону ВСУ, считает он.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если город падёт, россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсоне, консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России» — отметил Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта участники СВО рассказали, что все подступы к южным окраинам Артёмовска были превращены ВСУ в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах. В том числе, эту часть города обороняют наёмники из Грузии и Польши, отмечали российские военнослужащие.