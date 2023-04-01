Пятеро туристов из России получили травмы в ДТП с автобусом на Кубе

Гавана, , 21:46 — REGNUM Пятеро граждан России пострадали в аварии с туристическим автобусом на Кубе, двое из них получили серьёзные травмы. Об этом рассказала ТАСС 1 апреля генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо россиян, в экскурсионном автобусе также были французы. ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу. Водителю автобуса пришлось совершить манёвр, результатом которого стало опрокидывание в кювет.

«Автобус попал в кювет и перевернулся. Пятеро россиян получили ушибы, травмы разной степени тяжести, двоим из них была необходима операция», — отметила Мгеладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе туристы из России попали в крупную аварию в Доминикане. Тогда пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Авария произошла в результате столкновения двух автобусов.