Брянск, 1 апреля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. В Выгоничском районе Брянской области потушили пожар на птицеводческой ферме. В ликвидации возгорания были задействованы несколько пожарных частей, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Площадь возгорания составляла порядка трёх тысяч квадратных метров. Сообщается об одном пострадавшем. Причина пожара пока не установлена. С огнём боролись четыре с половиной часа.

«В 19:37 — полная ликвидация пожара», — сказано в сообщении службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта сотрудники МЧС тушили пожар на рынке в Ставропольском крае. Его площадь составляла 3,5 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.