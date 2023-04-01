Санкт-Петербург, , 21:21 — REGNUM Петербургский «Зенит» 1 апреля со счётом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Игроки команды «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Оба гола, на 75-й и 86-й минутах, забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

После 21-го тура петербургский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу (51 очко), «Урал» занимает 10-ю позицию (25 очков).

В другом матче 21-го тура РПЛ 1 апреля московский «Локомотив» со счётом 4:0 обыграл нижегородский «Пари НН», два гола забил бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба.