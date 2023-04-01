Клубы и руководство РПЛ выдвинули предложения по оптимизации работы Fan ID

Москва, , 21:24 — REGNUM Сервис карты болельщика помогает усовершенствовать Российская премьер-лига (РПЛ) и представляющие её клубы, в госструктуры направлены предложения по оптимизации использования Fan ID, рассказал 1 апреля президент РПЛ Александр Алаев.

Генеральный директор РФС Александр Алаев Rfs.ru

Инициативы подготовлены после поручения президента РФ Владимира Путина упростить использования системы. Меры уже обсуждаются на совещаниях с участием российских ведомств и министерств, отметили в РПЛ. Алаев отказался подробнее рассказать о ходе этой работы, но поблагодарил за то, что лигу привлекли к ней.

«Уже их компетенция (государственных органов — прим. ИА REGNUM) — проанализировать все эти предложения с точки зрения возможности реализации как технической, так и финансовой, с точки зрения безопасности. Сейчас, надеюсь, все вместе мы выполним поручения, которые дали нам руководители», — пояснил Алаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству России и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов упростить доступ на матчи, в первую очередь для детей, инвалидов и пенсионеров. Сроком исполнения распоряжения указано 1 мая.