Москва, 1 апреля 2023, 21:24 — REGNUM Сервис карты болельщика помогает усовершенствовать Российская премьер-лига (РПЛ) и представляющие её клубы, в госструктуры направлены предложения по оптимизации использования Fan ID, рассказал 1 апреля президент РПЛ Александр Алаев.

Генеральный директор РФС Александр Алаев
Генеральный директор РФС Александр Алаев
Rfs.ru

Инициативы подготовлены после поручения президента РФ Владимира Путина упростить использования системы. Меры уже обсуждаются на совещаниях с участием российских ведомств и министерств, отметили в РПЛ. Алаев отказался подробнее рассказать о ходе этой работы, но поблагодарил за то, что лигу привлекли к ней.

«Уже их компетенция (государственных органов — прим. ИА REGNUM) — проанализировать все эти предложения с точки зрения возможности реализации как технической, так и финансовой, с точки зрения безопасности. Сейчас, надеюсь, все вместе мы выполним поручения, которые дали нам руководители», — пояснил Алаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству России и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов упростить доступ на матчи, в первую очередь для детей, инвалидов и пенсионеров. Сроком исполнения распоряжения указано 1 мая.