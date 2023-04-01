Американский конгрессмен: США проигрывают России пиар-битву по украинскому конфликту

Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Американский президент Джо Байден и его команда снова потерпели поражение в очередной пиар-битве по Украине. Такое мнение высказал 1 апреля в своём аккаунте Twitter представитель республиканской партии в Конгрессе США Пол Госар.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта», — констатировал он.

По мнению конгрессмена, американцы уже устали от ситуации, когда вынуждены «отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин». Политик призвал прекратить дотации Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что власти США 3 апреля планируют объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов. В перечень новой поставки, по данным источников Reuters, войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, грузовики для перевозки топлива, противотанковые ракеты, ремонтно-эвакуационные машины и боеприпасы.