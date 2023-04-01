Вашингтон, 1 апреля, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Китайские эксперты изучают конфликт на Украине с целью предусмотреть тактику в случае, если случится военное противостояние на Тайване. Об этом сообщила 1 апреля американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Фактически в КНР наблюдают за косвенной борьбой РФ и США, подчеркнуло издание. В статье ситуация называется «источником бесценных уроков», которые помогут Китаю в части вооружений, военной силы, разведки и сдерживания.

Оценки боевым действиям на Украине китайские эксперты дают в статьях и исследовательских работах, которых насчитывается около ста. Все эти публикации американская газета изучила и пришла к выводу, что китайские эксперты изучают инновации и варианты тактики на случай необходимости включиться в конфликт на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин отметил, что в украинском конфликте роль Китая в качестве миротворца очень ограничена, так как страна нейтральна. При этом миротворчество соответствует интересам КНР, отмечал глава отдела политологии, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Борис Гуселетов.