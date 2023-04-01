Хельсинки, 1 апреля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Власти Финляндии заморозили банковские счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки, передаёт 1 апреля издание Talouselämä.

«Активы Центра заморожены банком Nordea, в котором у центра открыт счёт. Причина заморозки — санкции Евросоюза», — сказано в сообщении.

Arto Alanenpää Офис Nordea Bank в Хельсинки

Средства заморожены «до дальнейшего уведомления», а банку запрещено передавать их кому-либо, кроме приставов, отметили также авторы материала.

В январе 2023 года по распоряжению властей Франции были заморожены счета телеканала RT France. В банке, где находятся счета телеканала, заявили, что власти объяснили своё решение санкциями против России. Телеканал объявил о своём закрытии.