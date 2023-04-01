Адвокаты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла потребовали отвода судьи

Киев, , 19:47 — REGNUM На втором за день судебном заседании по делу митрополита Киево-Печерской лавры митрополита Павла его адвокаты потребовали отвода судьи, передаёт «Страна» 1 апреля.

Митрополит Павел Цитата из видео с канала: Ясно. Понятно

Своё требование они объяснили тем, что судья не удовлетворил их ходатайство об ознакомлении с оригиналами аудиофайлов, представленных Службой безопасности Украины, на которых строится обвинение.

Судья согласился с позицией СБУ, что на данном этапе процесса предоставление оригиналов не является обязательным. Представители СБУ предположили, что адвокаты митрополита «тянут время».

1 апреля сотрудники СБУ подтвердили, что подозревают Павла в «оправдании агрессии России против Украины», а также в разжигании межрелигиозной розни. Они требуют поместить его под домашний арест. Павел отверг обвинения, назвав своё дело «политическим».

Митрополит попросил перенести заседание, сославшись на плохое самочувствие, и был увезён из зала суда в больницу. Однако уже двумя часами позднее суд принял решение перенести новое рассмотрение дела на 1 апреля и принудительно доставить Павла в суд.