Выпуск шоу «ЧБД» с Хасбиком набрал почти 15 млн просмотров за несколько часов

Москва, , 19:38 — REGNUM Миллионы просмотров собрал за несколько часов выпуск интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД) с участием дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. Ролик появился в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте» 1 апреля.

За почти 12 часов количество просмотров нового выпуска составило более 14,5 млн. Помимо Хасбика, гостем передачи стал российский комик Богдан Лисевский.

20-летний Хасбик стал известен в 2021 году благодаря своим роликам в соцсетях. Для человека его возраста у него маленький рост (93 см) и вес (18 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года Хасбулла Магомедов подписал пятилетний контракт с американской компанией UFC, которая проводит бои по смешанным единоборствам. Соглашение подразумевает посещение турниров, пиар — и медиавзаимодействие.