В преддверии совместного визита в Китай Макрон встретится с главой ЕК в Париже

Париж, , 19:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен 3 апреля в Париже. Об этом 1 апреля сообщили в Елисейском дворце.

«Президент республики встретится с председателем Еврокомиссии 3 апреля в Елисейском дворце», — отметили в администрации французского лидера, уточнив, что встреча состоится в рамках подготовки к государственному визиту в Китай, который намечен на 5–8 апреля.

В Елисейском дворце подчеркнули, что глава ЕС и Макрон примут участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Поскольку европейское единство является важной предпосылкой для построения сбалансированного партнёрства с Китаем, этот визит, как и предыдущие, будет иметь сильный европейский уклон», — заявили в администрации президента Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон намерен с 5 по 7 апреля посетить Китай для встречи с председателем республики Си Цзиньпином. Власти Франции считают, что только Пекин сможет «изменить правила игры» на Украине, поэтому одна из целей встречи — «предостеречь» Китай от оказания военной помощи России. Вместе с Макроном в Китай поедет и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.