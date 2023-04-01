Москва, 1 апреля, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло положение о Суперкубке России, лиге стоит подумать об изменении его формата. Об 1 апреля заявил президент РПЛ Александр Алаев в ходе встречи с журналистами.

РИА Новости / Алексей Филиппов Александр Алаев

«Положение о суперкубке вчера приняли. Нам стоит подумать об изменении формата», — сказал он, добавив, что, как показывает практика, смена формата может быть интересна публике.

Фонбет — Кубок России 2022-2023 проходит в обновлённом формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь прошлого года и делилась на «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Розыгрыш Суперкубка России состоит из одного матча, в нём встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка прошлого сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник Марио Фернандес может вернуться в команду. По его словам, футболист сам этого хочет.