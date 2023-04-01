Луганск, 1 апреля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова 1 апреля поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за высокую оценку её работы, так она прокомментировала внесение своей фамилии в новый санкционный список Украины.

Council. gov.ru Дарья Лантратова.

«Когда я попала в санкционный список Евросоюза, то сказала, что считаю это признанием эффективности своей работы на благо России в целом и ЛНР в частности. Повторюсь ещё раз. Спасибо за высокую оценку моей работы. И за подарок на именины», — написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, санкции против Лантратовой, а также сенаторов от Запорожской и Херсонской областей Дмитрия Вороны и Константина Басюка были введены на 10 лет. Аналогичные ограничения в отношении сенатора от ДНР Натальи Никаноровой власти Украины ввели ранее.

Всего в новый санкционный список были включены 225 компаний и 240 граждан России и других стран, в числе которых — жена и сын зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, жена генерала Сергея Суровикина — Анна Суровикина, детский хирург Леонид Рошаль, бизнес-омбудсмен Борис Титов.