Киев, 1 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввёл санкции против Анны Суровикиной, жены генерала Сергея Суровикина, передаёт «Страна» со ссылкой на текст указа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Санкции введены сроком на 10 лет. Они подразумевают «блокировку активов, запрет на торговые операции, запрет на транзит ресурсов, полёты и перемещение через территорию Украины, запрет на вывод капиталов с территории Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств».

Какого рода активами или капиталами на территории Украины якобы располагает Анна Суровикина, не уточняется.

Ранее украинские и мировые политики неоднократно критиковали Зеленского за внесение в санкционные списки собственных сограждан, а также лиц, не имеющих никакого отношения к Украине или военному конфликту.

Как сообщалось ранее, в утверждённом Зеленским 1 апреля санкционном списке — 240 граждан России и других стран, а также 225 компаний. Ограничения введены, в частности, в отношении жены и сына Дмитрия Медведева, сенаторов от новых регионов России, бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, детского хирурга Леонида Рошаля, главы компании — оператора «Северного потока» Маттиаса Варнига.