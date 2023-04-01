Председатель совета директоров ФК «Локомотив» Нагорных: «через труд идём вперёд»

Москва, , 18:51 — REGNUM Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 1 апреля сообщает «Спорт-Экспресс.

«Команда работает. Спасибо ребятам, тренерскому штабу! Нашим болельщикам, которые приехали в Нижний Новгород и поддержали команду! Через труд идём вперёд. Формируется команда», — сказал Нагорных.

Юрий Дмитриевич Нагорных. Concil. gov

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» одержал победу над «Пари НН» со счётом 4:0. Нападающий команды Артём Дзюба оформил дубль.

В настоящее время «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков после 21 матча.