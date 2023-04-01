Москва, 1 апреля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 1 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Concil. gov Юрий Дмитриевич Нагорных.

«Команда работает. Спасибо ребятам, тренерскому штабу! Нашим болельщикам, которые приехали в Нижний Новгород и поддержали команду! Через труд идём вперёд. Формируется команда», — сказал Нагорных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» одержал победу над «Пари НН» со счётом 4:0. Нападающий команды Артём Дзюба оформил дубль.

В настоящее время «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков после 21 матча.