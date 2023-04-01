Тында, Амурская область, , 18:55 — REGNUM В Москве 25-летняя девушка скончалась в ДТП под колёсами грузовика, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Пешеходный переход © URA. RU/TASS

Происшествие случилось в Новой Москве в Щербинке 1 апреля. По данным прокуратуры, водитель «КамАЗа» допустил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Девушка скончалась на месте, ей было 25 лет. За рулём грузовика находился 39-летний мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта один ребёнок погиб, второй был госпитализирован в тяжёлом состоянии в Тынде в результате наезда автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель. Возбуждено уголовное дело.