Футболисты «Спартака» и «Ахмата» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата России

Москва, , 18:41 — REGNUM Московский «Спартак» сыграл вничью грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 1 апреля в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Матч «Спартак» — «Ахмат». 01.04.2023 © Григорий Сысоев/РИА Новости

По итогам 90 минут основного времени и пяти добавленных, команды так и не смогли открыть счёт.

В настоящее время «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 41 очко после 21 матча. «Ахмат» идёт на шестом месте с 33 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сочи», играя в меньшинстве, одержал победу над московским «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.