Керчь, Крым, , 18:35 — REGNUM Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщили 1 апреля в управлении МЧС по Республике Крым.

Керченская паромная переправа © Константин Чалабов/РИА Новости

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сказано в сообщении.

Ранее 1 апреля движение паромов уже приостанавливали, также по причине непогоды. Переправа возобновила работу в 15:15 мск.

Движение паромов также приостанавливали 24 и 29 марта. 26 марта в оперативном штабе Краснодарского края сообщалось, что перед въездом на Керченскую переправу со стороны Кубани собрались десятки автомобилей с продуктами питания и товарами первой необходимости.

23 марта президент России Владимир Путин одобрил проезд по Крымскому мосту грузового автотранспорта небольших размеров и без груза. Автомобильная часть моста восстановлена после теракта, совершенного в октябре 2022 года, но проезд грузовиков по ней пока ограничен.