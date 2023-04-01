Спортивный директор «Пари НН» — о словах Дзюбы: «никто и не сомневался, что он топ-футболист»

Нижний Новгород, , 18:26 — REGNUM Артём Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался. Об этом 1 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор клуба «Пари НН» Игорь Кудряшов, комментируя слова нападающего в адрес клуба.

Артём Дзюба Вячеслав Евдокимов

После матча «Пари НН» — «Локомотив» Дзюба заявил, что должен был «передать приветик» «Нижнему Новгороду», чтобы «разбирались в футболе, на будущее». Он добавил, что в руководстве клуба знают, о чём речь. По его словам, они говорили много некрасивых вещей. «На футбольном поле всё показали и доказали», — сказал он.

«Уважительно отношусь к Артёму, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артёмом. Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался», — сказал Кудряшов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба оформил дубль в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с клубом «Пари Нижний Новгород». «Локомотив» одержал победу со счётом 4:0.

После матча появилась информация, что руководство «Локомотива» намерено предложить Дзюбе долгосрочный контракт.