Москва, 1 апреля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Увеличение расхода боеприпасов позволит Вооружённым силам России сломить любую оборону ВСУ. Такое мнение 1 апреля выразил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия кратно увеличила выпуск обычных и высокоточных боеприпасов. По его словам, это позволяет выполнять задачи специальной военной операции (СВО) в соответствии с планом.

«Нам нужны снаряды, и они идут. По мнению многих военных, когда мы дойдём до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, а мы дойдём, мы будем ломать любую оборону противника», — отреагировал Сладков на заявление министра.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска потеряли за сутки 110 человек на донецком направлении. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли одну боевую машину РСЗО «Град», один бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин.