В МЧС сообщили о землетрясении магнитудой 4,6 в Предгорном округе Ставропольского края

Пятигорск, Ставропольский край, , 18:19 — REGNUM В Предгорном муниципальном округе Ставропольского края 1 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6, сообщили в управлении МЧС по региону.

МЧС России Иван Шилов, ИА REGNUM

«Зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 км, с ощущаемостью в Советском городском округе, Георгиевском городском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет, отметили в МЧС.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о землетрясении магнитудой 4,3 в этом регионе, в 99 километрах к северо-востоку от Пятигорска.

Глава Железноводска Евгений Бакулин в свою очередь сообщил в своём Telegram-канале, что магнитуда землетрясения составила 4,6, а самые сильные толчки ощущались в жилом районе «Капельница».