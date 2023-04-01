Москва, 1 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» намерено предложить долгосрочный контракт нападающему Артёму Дзюбе. Об этом 1 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM Артем Дзюба

«Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» в ближайшее время предложит Дзюбе долгосрочный контракт», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба оформил дубль в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с клубом «Пари Нижний Новгород». «Локомотив» одержал победу со счётом 4:0.

34-летний футболист присоединился к московскому клубу зимой 2023 года в качестве свободного агента. Всего в четырёх матчах за команду он забил шесть голов и отдал результативную передачу.