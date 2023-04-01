Париж, 1 апреля 2023, 18:15 — REGNUM Читатели французской газеты Le Figaro восприняли в штыки новость о том, что киевский режим заказал у Польши 100 бронетранспортёров Rosomak.

Поставка вооружения Киевскому режиму
Поставка вооружения Киевскому режиму
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментаторов возмутил тот факт, что Киев рассчитается за технику средствами, которые выделяют страны Европы и США. По их мнению, это означает растрату средств из бюджета на украинский конфликт.

Один из читателей отметил, что когда на Украине говорят «оплачено ЕС», подразумевается, что 18% суммы выделила Франция. Комментатор также потребовал вернуть ему деньги, поскольку он не поддерживает проукраинскую политику.

«А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!» — съязвил другой.

Ещё один участник дискуссии подсчитал, что конфликт на Украине обходится налогоплательщикам Франции в 5 млн евро в сутки. Другой комментатор также акцентировал внимание, что никто не спрашивал его мнения, в частности, согласен ли он с этими военными приготовлениями или нет.

«Американцы сейчас перестраивают свою европейскую политику. Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена», — заметил читатель издания, добавив, что в скором времени Европу «выкинут из круга приближённых американских вассалов».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киев приобрёл у Варшавы 100 бронетранспортёров Rosomak польского производства. Как отметил премьер-республики, в настоящее время Польша способна производить 100 бронетранспортёров Rosomak в год, однако Варшава постарается увеличить это число.