Париж, 1 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro восприняли в штыки новость о том, что киевский режим заказал у Польши 100 бронетранспортёров Rosomak.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Комментаторов возмутил тот факт, что Киев рассчитается за технику средствами, которые выделяют страны Европы и США. По их мнению, это означает растрату средств из бюджета на украинский конфликт.

Один из читателей отметил, что когда на Украине говорят «оплачено ЕС», подразумевается, что 18% суммы выделила Франция. Комментатор также потребовал вернуть ему деньги, поскольку он не поддерживает проукраинскую политику.

«А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!» — съязвил другой.

Ещё один участник дискуссии подсчитал, что конфликт на Украине обходится налогоплательщикам Франции в 5 млн евро в сутки. Другой комментатор также акцентировал внимание, что никто не спрашивал его мнения, в частности, согласен ли он с этими военными приготовлениями или нет.

«Американцы сейчас перестраивают свою европейскую политику. Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена», — заметил читатель издания, добавив, что в скором времени Европу «выкинут из круга приближённых американских вассалов».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киев приобрёл у Варшавы 100 бронетранспортёров Rosomak польского производства. Как отметил премьер-республики, в настоящее время Польша способна производить 100 бронетранспортёров Rosomak в год, однако Варшава постарается увеличить это число.