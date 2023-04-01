Ванкувер, Канада, 1 апреля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко отказался надеть свитер в поддержку ЛГБТ перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Zuma/TASS Андрей Кузьменко

«Это его выбор, семья — я не буду вникать в это, потому что мы не знаем, что происходит по ту сторону. Я уважаю его решение», — сказал главный тренер команды Рик Токкет.

Кроме того, Кузьменко также прокомментировал своё решение. «Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Надеюсь, что мой выбор тоже уважают», — привёл его слова журналист Томас Дрэнс в своём аккаунте.

Кузьменко является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне НХЛ. На его счету 37 заброшенных шайб в 74 матчах.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ. Так же поступили хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс», которые отказались надеть свитеры с символикой ЛГБТ.