Москва, 3 апреля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Московская компания «Интеллектуальные робот системы» приобрела новое оборудование, благодаря которому она увеличит мощности на 15%. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«В начале 2023 года компания «Интеллектуальные робот системы» получила заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, с помощью которого приобрела три современных станка. Это позволит расширить выпуск роботизированных систем для промышленности», — отметил он.

«Интеллектуальные робот системы» специализируются на проектировании, производстве и внедрении оборудования для автоматизации производственных процессов, например, для сварки и лазерной обработки. Продукция предприятия используется как в России, так и в СНГ. Сейчас «Интеллектуальные робот системы» реализует контракт для машиностроительного предприятия Белоруссии на поставку роботизированного высокоточного комплекса для сварки частей карьерных самосвалов, используемых в горнодобывающей отрасли.