Глава Чечни вручил председателю СК ФР Бастрыкину орден Ахмата Кадырова

Грозный, , 17:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил 1 апреля председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину высшую награду республики — орден Ахмата Кадырова.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что глава СК РФ прибыл с рабочим визитом в Грозный, где провёл совещание с руководителями региональных следственных управлений СКФО.

Согласно указу Кадырова, Бастрыкин был удостоен награды «за особые заслуги перед Чеченской Республикой и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепления законности и правопорядка».

Орден Кадырова был вручён председателю Следственного комитета главой региона. В свою очередь, Бастрыкин наградил Рамзана Кадырова ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» и другие государственные награды военнослужащим в штабе объединённой группировки российских войск. Министр выразил уверенность, что эти награды — не последние. Российские военнослужащие продолжат верой и правдой выполнять свой долг перед Россией и её народом, добавил он.