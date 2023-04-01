Париж, 1 апреля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Около трети АЗС во французском регионе Иль-де-Франс (Париж) сталкиваются с нехваткой топлива из-за забастовок сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, передаёт 1 апреля радиостанция France Bleu.

Часть работников французских НПЗ участвуют в митингах против повышения пенсионного возраста. На многих АЗС заканчиваются запасы топлива или возникают проблемы с доставкой новых партий. Часть станций приостановило работу, а к тем АЗС, которые функционируют в обычном режиме, выстраиваются огромные очереди, сообщили в эфире радиостанции.

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При этом отмечается, что в целом в стране ситуация с доступностью бензина на АЗС улучшилась, хотя во Франции работают на полную мощность лишь два из шести НПЗ. Проблемы с поставками уже привели к росту цен на бензин на 10 евроцентов за литр.

21 марта сообщалось, что власти Франции приняли решение о принудительном возвращении на рабочие места бастующих сотрудников НПЗ.

«Процесс принудительного возвращения персонала на предприятия начался с вечера вчерашнего дня. Речь идет о нефтехранилище в коммуне Фо-Сюр-Мер. Забастовки создают проблемы для французов», — заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

Митинги и забастовки против пенсионной реформы во Франции стали более массовыми и радикальными в марте 2023 года, когда правительство страны приняло решение повысить пенсионный возраст на два года, до 64 лет, в обход голосования в парламенте.