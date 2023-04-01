Бизнесмен Новинский: Киево-Печерскую лавру могут передать в подчинение патриарху Варфоломею

Киев, , 17:49 — REGNUM Власти Украины рассматривают возможность передачи Киево-Печерской лавры под управление патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом рассказал украинский бизнесмен Вадим Новинский.

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители Варфоломея уже предлагали передать обитель ему в подчинение летом 2022 года, теперь эта тема снова актуализирована, пояснил бизнесмен.

Новинский осудил намерение изгнать монахов из лавры и напомнил, что «на президентских выборах 2019 года 95% прихожан УПЦ отдали свои голоса за президента Зеленского в надежде, что он принесет мир и стабильность, остановит гонения на Церковь, начатые при его предшественнике».

Предприниматель также указал на невозможность верующим выйти на защиту лавры из-за давления властей, люди запуганы: «по всей Украине начали вручать повестки священникам и наиболее активным мирянам».

Новинский также сообщил, что паломников проверят во время их поездок к святыням, «радикалы разных мастей угрожают УПЦ кровавым сценарием».

Как сообщало ИА REGNUM, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла обвиняют по двум статьям: в разжигании межрелигиозной вражды и «нарушении равноправия граждан» по расовой и религиозной принадлежности. Кроме того, по информации СБУ, Павел якобы оправдывал действия РФ на Украине.

Возле Киево-Печерской лавры проходят митинги сторонников раскольнической Православной церкви Украины. От монахов требуют освободить монастырь. На УПЦ подан иск в суд за создание препятствий в управлении государственным имуществом лавры.