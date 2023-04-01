Киев, , 17:55 — REGNUM Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «справедливости» для киевского режима раскритиковали 1 апреля пользователи Twitter. В комментариях к словам политика они поделились своим видением справедливого исхода украинского конфликта.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Зеленский назвал справедливость «главным словом» для Украины, пострадавшей из-за конфликта с Россией. Пользователь gorillagluru в ответ на это подчеркнул, что справедливым будет помещение Зеленского и «всех Байденов» на скамью подсудимых в Гааге.

«Справедливость — это нацистский режим, объявляющий войну собственным гражданам и убивающий их последние девять лет?» — задал риторический вопрос Jason Kishineff.

Не более шести месяцев пройдёт до того, как украинский народ восстанет и отомстит Зеленскому, добавил makerkick24r.

«Справедливость наступит тогда, когда ваша шайка наконец-то проиграет!» — написал jjjpieruno54.

Разжигатели войны заявляют о справедливости, но никогда не говорят о мире, отметил asaintiaint1.

Пользователь WHUFan86 потребовал справедливости за украденные Зеленским, по его словам, «миллиарды».

«Убирайся. Мы хотим мира», — написал Moses.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД поздравил Зеленского, в прошлом юмориста и участника КВН, с профессиональным праздником — Днём дурака. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Зеленский рискует своим государством и хочет заполучить ядерное оружие из-за своих политических амбиций.