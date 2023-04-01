В нескольких штатах США после сильного торнадо погибли десять человек

Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Число жертв разрушительного торнадо, от которого пострадали несколько штатов США, увеличилось до десяти человек, передаёт телеканал ABC News.

После торнадо Иван Шилов © ИА REGNUM

«По меньшей мере десять человек погибли и десятки были госпитализированы после того, как торнадо прошло по (регионам) Средний Запад и Юг в пятницу вечером», — говорится в сообщении.

Стихийное бедствие было зафиксировано в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Среди десяти жертв пять человек погибли в Арканзасе, трое в Индиане и по одному человеку в Алабаме и Иллинойсе. Ранее СМИ сообщали о трёх жертвах в американском штате Арканзас.

В конце марта National Public Radio сообщало, что число жертв разрушительного торнадо, от которого пострадали штаты Алабама и Миссисипи, возросло до 26 человек. Отмечается, что 25 человек из этого числа погибли в штате Миссисипи.