Амстердам, , 17:34 — REGNUM В Нидерландах группа российских соотечественников и голландцев возложила цветы к привезённому из Берлина танку, якобы подбитому в ходе боевых действий на Украине. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС.

Цветы Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что они собрались перед Музеем свободы в Нидерландах, чтобы возложить цветы к выставленному там танку Т-72.

Обратив внимание на то, что действия голландских властей носят провокационный характер, участники акции заявили, что пришли почтить память погибших в Донбассе за последние девять лет мирных гражданах, а также российских солдат, принимавших участие в спецоперации на Украине.

Ранее танк был установлен на площади напротив российского посольства в Берлине по инициативе украинских активистов, но инициатива обернулась провалом. Жители Германии стали нести к танку цветы, выступая против поставок вооружений Киеву. Позже стало известно, что его увезут в Нидерланды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта на российском танке в Нидерландах написали букву Z. Знак, ставший символом спецоперации на Украине, был нанесён в знак поддержки России. Однако сотрудники музея быстро её стёрли, сообщив о событии в полицию.