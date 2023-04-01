В Брянской области на территории птицеводческой фермы произошёл пожар

Брянск, , 17:32 — REGNUM На территории птицеводческой фермы в селе Уручье Брянской области произошёл пожар, сообщили 1 апреля в региональном главном управлении МЧС России.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 14:55 мск.

«По прибытии установлено, что происходит пожар в строении на территории птицеводческой фермы», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара не уточняется, причины устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Брянской области в здании, где находятся магазины, гостиница, автосервис, аптека и точки общепита. Площадь горения составила 1600 кв. метров. Из здания были эвакуированы три человека. Пострадавших нет.