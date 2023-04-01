Москва, 1 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Госкомпания «Автодор» и Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) определили меры для ускоренного ввода в эксплуатацию части трассы M-12, которая свяжет Москву и Казань. Об этом 1 апреля сообщил заместитель председателя правления компании по инвестиционной политике Игорь Коваль, подводя итоги рабочей поездки российской делегации в Китай.

Кадр из видео с канала: Авто Плюс Часть трассы M-12 в 2023 году

«Визит был плодотворным. Стоит отметить, что CRCC подтвердили возможность ускоренного ввода до конца этого года трассы M-12 Москва — Казань», — приводит его слова ТАСС.

По словам Коваля, речь идёт о строительстве участка протяжённостью 108 км, которым занимается компания из КНР.

Скоростная трасса М-12 объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан. Она позволит разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране — федеральную трассу М-7 «Волга». С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от Москвы до Казани займет всего 6,5 часа. Причём на этом работы не остановятся: уже решено продлить трассу до Екатеринбурга, далее до Тюмени и Челябинска.