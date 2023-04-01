Уфа, , 17:33 — REGNUM Мёртвого мужчину обнаружили в лифте жильцы одного из многоквартирных домов в Уфе. По подозрению в убийстве задержан 48-летний местный житель, сообщает 1 апреля пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

Смерть Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации следствия, вечером 28 марта четверо мужчин распивали спиртное в квартире на улице Батырской. Двое уснули, а у третьего произошёл конфликт с 52-летним гостем. Злоумышленник нанёс мужчине ножевое ранение, а после его смерти вместе со своим братом отнёс тело в лифт.

Жильцы, обнаружив труп, сообщили в полицию. Компанию нетрезвых мужчин полицейские обнаружили, когда стали обходить квартиры. На преступление указали следы крови в квартире и на одежде обвиняемого.

48-летнему уфимцу предъявили обвинение по статье УК РФ об убийстве. Решением суда он помещён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по подозрению в двойном убийстве задержали 33-летнего жителя Алушты, страдающего заболеванием психики. Предположительно, он расправился со своими матерью и бабушкой, которые хотели отправить его на лечение.