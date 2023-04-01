Президент Украины Зеленский ввёл санкции против сенаторов от новых регионов России

Киев, , 17:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввёл санкции против членов Совета Федерации от новых регионов России, указ опубликован на официальном сайте Зеленского.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Санкции введены против Дарьи Лантратовой (сенатор от ЛНР), Константина Басюка (сенатор от Херсонской области), Дмитрия Вороны (сенатора от Запорожской области). Ограничения в отношении Натальи Никаноровой (сенатор от ДНР) уже были введены властями Украины ранее.

Ограничения предполагают «блокировку активов, торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок через территорию Украины, запрет на вывод капиталов за границы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств» и иные меры.

Как сообщалось ранее, Зеленский также ввёл санкции в отношении Светланы и Ильи Медведевых — жены и сына зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Всего в список попали 240 граждан России и других государств, в числе которых — глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов, глава компании — оператора «Северного потока» Маттиас Варниг.