Москва, 1 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Российские экипажи штурмовой авиации уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ. Кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне спецоперации 1 апреля опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости Штурмовик Су-25

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военной технике и объектам подразделений ВСУ. При этом пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, российские истребители сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины около населённого пункта Коптево, а также вертолёт Ми-8 — у населённого пункта Нововасилевка.

Российские военные регулярно ликвидируют авиационную технику ВСУ в ходе специальной военной операции. 23 марта в Минобороны сообщили об уничтожении самолёта ВСУ Су-24 в Харьковской области, 26 марта — вертолёта ВСУ Ми-8 в Донецкой Народной Республике, а 30 марта — ещё одного Ми-8 в Запорожской области.